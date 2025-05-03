В Геленджике под домом обвалился грунт, пострадали четверо

Под одним из домов в Геленджике произошёл обвал грунта. Идёт спасательная операция после обвала грунта

Трагедия случилась сегодня в 9.17 по адресу Портовая, 1. Во время строительных работ произошёл обвал каменно-скалого грунта. Пострадали четыре человека.

Один из пострадавших госпитализирован в ЦГБ с переломами и ушибами, грозы для жизни нет. Трое других человек остаются под завалом. На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации, сообщает пресс-служба мэрии.