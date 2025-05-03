Принц Гарри "простил королевскую семью"

Принц Гарри "простил" королевскую семью и "хотел бы примирения".

На такие рассуждения его натолкнула мысль, что он "больше не хочет воевать", и "не знает, сколько еще времени осталось его отцу", королю Карлу III, пишет РБК.

Скончавшаяся в 2022 г. королева Елизавета II разрешила Гарри и Меган, герцогу и герцогине Сассекским, жить в Фрогморе с 2019 г. Тогда они были в ожидании своего первенца. Для семьи Гарри в особняке сделали роскошный ремонт, но пожить в доме как следует они не успели: в 2020 г. пара объявила о желании переехать в Америку. Королева тогда согласилась оставить им Фрогмор в качестве свадебного подарка. Елизавета II также оплатила ремонт в особняке, который с тех пор стоял пустым. Теперь Гарри и Меган живут в Лос-Анджелесе. Из-за ухудшений отношений с королевской семьей они крайне редко посещают Великобританию.