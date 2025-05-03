В Тюменской области подтоплена дорога из Ишима

Глава Ишимского района Тюменской области Сергей Ломовцев сообщил о том, что вода подтопила дорогу Ишим – Синицина. Это повлияло на движение транспорта.

"Нахожусь на участке автодороги Ишим – Синицина. Вода пошла через полотно дороги, движение в направлении Синицинского бора перекрыто. Проезд в населённые пункты Синицинского бора пока ещё возможен через с. Плешково и Красную горку", - написал Ломовцев в своём telegram-канале.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что уровень отметки "опасное явление" превышен в городе Ишиме на 22 см. За последние сутки река здесь прибавила сразу 38 см.

"Ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень. В прошлом году, напомню, наши сооружения выстояли при паводке с рекордными 1064 см. Сегодня вода достигла отметки 872 см", - написал губернатор в своём telegram-канале.