Медведев: Зеленский понимает, что при реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об отказе президента Украины Владимира Зеленского от перемирия в честь Дня Победы и невозможности гарантировать безопасность политиков, которые соберутся на Красной площади 9 мая.

"Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. Кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", - написал Медведев в своём telegram-канале.

По решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период остановятся все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной армия России даст адекватный и эффективный ответ.