В ростовском посёлке ввели режим ЧС из-за беспилотников

В посёлке Целина, что в Ростовсмкой области, в границах нескольких улиц введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Это случилось после падения обломков украинских беспилотников.

Речь идёт об улицах Советская и Калинина, а 3-я линия и 7-я линия. Режим введён с 3 мая. Создана комиссия с целью проведения подворовых обходов в пострадавших домах для определения размера ущерба, сообщила в своём telegram-канале глава Целинского района Ростовской области Оксана Косенко.

Ранее и.о. главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своём telegram-канале, что из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в посёлке Целина. Из дома с загоревшейся кровлей эвакуирована семья из двух родителей и троих детей. Они находятся у родных. Второй жом нежилой.