На личной встрече Игоря Бабушкина и Александра Лукашенко обсудили планы развития сотрудничества

Накануне состоялась встреча губернатора Астраханской области с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин находится с официальным визитом в Республике Беларусь.

На встрече обсудили реализацию подписанного в 2021 году соглашения о сотрудничестве между Астраханской областью и Республикой Беларусь, а также планы на дальнейшее торгово-экономическое, научно-техническое и культурное партнерство.

По словам губернатора, для Астраханской области Республика Беларусь всегда была и остается одним из основных партнеров. Сотрудничество успешно развивается в самых разных сферах.

По итогам 2024 года товарооборот между регионом и Беларусью вырос на 10%. Экспорт увеличился на 5%, импорт – на 20%. Продолжаются поставки в астраханской овощебахчевой продукции, картофеля, шерсти и рыбы. Одна из популярных экспортных позиций – астраханский рис, качество которого оценили белорусские рестораторы. Налажены поставки продукции АПК в могилевскую торговую сеть «Тройка-2003». В целом, в 2024 году регион отправил на белорусский рынок порядка 5 тысяч тонн сельхозтоваров.

Между предприятиями налажена тесная кооперация. Астраханская фабрика «Дюна-АСТ»закупает у минской компании «ИНТЕРГАП» сырье – ПВХ-материал (винитол). В прошлом году закупки увеличили в 3 раза. В Беларусь астраханцы поставляют резиновую обувь и спецодежду.

Производитель геосинтетических нетканых материалов «Гекса – Лотос» сотрудничает с Полоцким заводом стекловолокна и Могилевским заводом строительных материалов. Астраханская компания закупает у них химволокно и геотекстильные ткани, в свою очередь, реализуя собственную продукцию в Республику Беларусь.

Из Беларуси традиционно импортируют древесину, продукты питания, текстиль, обувь, косметические средства, мебель и другие товары. Высоким спросом продолжает пользоваться белорусская сельхозтехника, в том числе тракторы Минского тракторного завода. С 2022 года фермерами приобретено более 450 белорусских тракторов. На сегодняшний день около 70% машинно-тракторного парка АПК региона состоит из техники белорусского производства.

Укрепляется взаимодействие и в сфере ЖКХ. Регион закупает и устанавливает лифты Могилевлифтмаша. В этом году будут заменены 122 лифта в 32 многоквартирных домах.

Одна из важных тем сотрудничества – логистика. На встрече в декабре 2021 года Игорь Бабушкин предложил Александру Лукашенко использовать транзитные мощности региона для экспорта белорусской продукции по коридору «Север – Юг» в страны Азии. Отправка грузов из Беларуси через астраханские порты началась в 2022 – это пиломатериалы, бумага, удобрения и автотехника.

Губернатор сообщил, что введение РЖД понижающих коэффициентов на перевозку минеральных удобрений, нефтепродуктов и щепы из Беларуси, сказалось на росте грузопотока по железной дороге. По итогам 2024 года через Астраханскую область ж/д транспортом было перевезено 240 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов и древесины. Регион по-прежнему заинтересован в увеличении транзитных грузоперевозок из Беларуси как железнодорожным, так и морским транспортом, необходимые условия для этого созданы. Также, ряд астраханских портов модернизировали свои мощности специально для приема белорусских грузов, проведены масштабные работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала до необходимых 4,5 метров. В 2024 году рост грузооборота рекордно вырос на 37% и составил более 6 млн тонн.

Укрепляются межрегиональные контакты. Астраханцы активно сотрудничают с коллегами из Брестской, Витебской и Могилевской областей. В октябре в рамках визита председателя могилевского облисполкома Анатолия Исаченко в Астрахани прошел большой деловой форум, участие в котором приняли представители всех Прикаспийских государств. В мае в Астрахань приедут могилевские товаропроизводители, а осенью пройдет ярмарка астраханских сельхозтоваров в Могилеве.

Развиваются связи в области образования, культуры, спорта и молодежной политики .Астраханские университеты сотрудничают с 16 вузами из Минска, Гомеля, Витебска, Гродно, Могилева, проводят совместные мероприятия и научные исследования.

Проходят гастрольные обмены между творческими коллективами. В августе солисты Большого театра Беларуси с большим успехом выступили в рамках ежегодного фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны», а наши артисты трижды выезжали в Беларусь с концертами. Астраханские спортсмены регулярно становятся призерами и победителями соревнований в Беларуси. Белорусские атлеты достойно проявляют себя на наших спортивных состязаниях.

Особое внимание – патриотическому воспитанию и сохранению общей исторической памяти. С 2022 года ежегодно 22 июня астраханские юнармейцы посещают Брестскую крепость и участвуют в патриотическом проекте Могилевской области «Дорогами памяти и славы». Белорусская молодежь регулярно приезжает на образовательный форум «БерегА». В рамках 80-летия Великой Победы в апреле в Астрахани открылась музейная экспозиция, посвященная героическому пути третьего формирования 28-й армии. Она организована Астраханским краеведческим музеем в сотрудничестве с ведущими музеями России и Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. В годы войны 28-я армия, сформированная в Астраханской области, участвовала в освобождении Белорусской ССР. А впослевоенные годы ее воинские части входили в состав Белорусского военного округа.

«Мы заинтересованы в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью, – сообщил Игорь Бабушкин. – Правительство Астраханской области и лично я приложим максимум усилий для укрепления наших дружественных связей, которыми мы дорожим».

Александр Лукашенко, в свою очередь, пообещал всестороннюю поддержку для укрепления взаимных контактов.

«Все, что мы можем, мы сделаем для вашей области. А, значит, для России. Я обещал это президенту Путину. Мы обязаны и должны сотрудничать и двигаться вместе. Чтобы обеспечить свой технологический суверенитет. Чтобы люди понимали, что мы можем сами», – подчеркнул президент Республики Беларусь.