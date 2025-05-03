В Подмосковье восстановят электроснабжение, нарушенное мощным циклоном

В Подмосковье ликвидируют последствия непогоды – мощный циклон, ставший причиной снегопада и ветра со скоростью до 15 м/с, вызвал крупнейшее за последние несколько десятилетий нарушений электроснабжения. Сочетание сразу нескольких негативных факторов – листва на деревьях, много мокрого снега, заморозки – привело к падению деревьев на провода и повреждению электросетевой инфраструктуры.

Быстрое устранение последствий циклона оказалось невозможным, и сроки, названные первоначально, оказались нереалистичными. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. В работах в населенных пунктах севера и северо-запада Подмосковья круглосуточно задействованы 230 бригад, это 700 человек, 265 единиц спецтехники. Они будут продолжать работать до полного восстановления электроснабжения.

"Мы знаем о ситуации в округах северо-запада и севера Подмосковья, принявших на себя основной удар стихии. Наши максимальные силы и средства сейчас сосредоточены в Солнечногорске, Дмитровском, Клину, Истре, Талдомском, Сергиево-Посадске. Мы будем работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в них до конца дня 3 мая", - сообщают в своём telegram-канале "Россети Московский регион".