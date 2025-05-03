В Ишиме уровень отметки воды "опасное явление" превышен на 22 см

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что уровень отметки "опасное явление" превышен в городе Ишиме на 22 см. За последние сутки река здесь прибавила сразу 38 см.

"Ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень. В прошлом году, напомню, наши сооружения выстояли при паводке с рекордными 1064 см. Сегодня вода достигла отметки 872 см", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Судя по ситуации выше по течению, паводок идет на спад.

"В селе Ильинка Казанского района река убывает – минус 4 см за сутки, в селе Казанском – всего +1 см. Ожидаем, что вода будет прибывать в Ишиме и Ишимском районе ещё несколько дней", - пишет губернатор.

В середине апреля Моор сообщил, что пик паводка на реке Ишим ожидался 18 апреля, но, судя по всему, сдвинулся по времени. Рекордных значений, как в прошлом году не ожидалось. Глава региона отметил, что паводок в этом году нетипичный: вода прибывает очень медленно. Губернатор каждое утро получает видео с мест. Ситуация на реке Ишим отслеживается в ежедневном режиме. Тогда глава Тюменской области уточнял, что угрозы населенным пунктам по руслу реки Ишим нет.