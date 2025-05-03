43 российским спортсменам присвоен нейтральный статус

43 спортсмена из России получили нейтральный статус Международной федерации гимнастики (FIG). 17 из них представляют художественную гимнастику.

Обладателями нейтральных статусов также являются 30 спортсменов из Белоруссии, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко недовольна своими подопечными, которые хотят получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. По её словам, такие спортсмены могут без раздумий забыть о своей стране и идут на любые условия, чтобы попасть на турнир. Родионенко добавила, что некоторые тренеры принципиально решили не подавать заявки на нейтральный статус.