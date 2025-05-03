03 Мая 2025
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Здравоохранение Вологодская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В этом году в медучреждения Вологодчины планируется привлечь 198 врачей и 286 работников среднего медперсонала

Возобновить стоматологические приемы детей в Кадуе поручил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. К нему с такой просьбой обращались местные жители.

«Ранее кадуйчанам приходилось отвозить детей на лечение в Череповецкую детскую стоматологическую поликлинику. Это занимало достаточно много времени и требовало дополнительных затрат на дорогу. Теперь помощь оказывают прямо в муниципалитете – в Кадуйскую ЦРБ приехал работать врач-стоматолог общей практики. Отмечу, что прием ведется как детей, так и взрослых», – сказал Георгий Филимонов.

Новый стоматолог Кадуйской ЦРБ - врач с большим опытом, 45 лет в профессии. Записаться на прием к специалисту можно через регистратуру районной больницы. Приемы детей проходят ежедневно.

«За два года штат Кадуйской ЦРБ пополнили уже восемь медработников, в том числе две медсестры, четыре фельдшера скорой помощи и врач-рентгенолог. Планомерно решаем проблему нехватки узких специалистов. Важно, чтобы каждый житель области мог получить своевременную качественную медицинскую помощь рядом с домом», – добавил Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/vologdaoblast

Всего в этом году в медучреждения Вологодской области планируется привлечь 198 врачей и 286 работников среднего медперсонала, 75 медиков уже прибыли в регион, 21 из них – врачи первичного звена.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Речь идет о медиках из других регионов страны - Санкт-Петербурга, Московской области, Ярославля, Архангельска, Краснодара, Курска, республик Карелии, Дагестана, Крыма, Башкортостана. В первую очередь, они трудоустраиваются в муниципалитеты, где наиболее остро выражена проблема нехватки кадров, – в Вологду, Череповец, Сокольский, Бабаевский и Кадуйский округа.

Теги: георгий филимонов, стоматолог, медперсонал, врачи первичного звена


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