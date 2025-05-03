«Ростелеком» и Wink приглашают жителей Екатеринбурга на бесплатный премьерный показ сериала «Рослый»

В преддверии Дня Победы «Ростелеком» и онлайн-кинотеатр Wink приготовили подарок для жителей Екатеринбурга. 6 мая в 14:00 в креативном кластере «Домна» состоится специальный бесплатный показ военно-исторической драмы «Рослый» (16+). Гостей ждет эксклюзив: видеообращение актера Кирилла Зайцева, исполнившего главную роль, и известной уральской певицы Юты, написавшей трогательную песню к сериалу. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Фильм повествует о судьбе Ивана Рослого – человека, который в самые тяжелые моменты истории не только выживал сам, но и спасал тысячи других. В 1939 году, вопреки интригам, его подразделение прорывает линию Маннергейма, за что он получает звание Героя Советского Союза. В Великую Отечественную войну Рослый выводил из окружения тысячи солдат, а войска генерала разбили армию фон Клейста на Кавказе, сорвав планы фашистов. Дойдя до Берлина, Рослый участвовал в штурме Имперской канцелярии и командовал полком на Параде Победы.

Кирилл Зайцев, актер: «Для меня роль была интересна по целому ряду причин. Помимо изучения реальной истории и биографии, важно было понять какой у Ивана Павловича был характер, личные особенности, привычки. Вот мы с режиссером решили воспроизвести говор Рослого, а это очень тонкая работа, требующая тренировки. На съемочной площадке я все время говорил, как герой. Играть вымышленного персонажа проще, а когда играешь реально существующую историческую личность — это большая ответственность. Хотелось сделать героя не плакатного, а разностороннего, например, на войне невозможно без злости, которой важно найти правильное применение. Признателен всем родственникам Ивана Павловича, прежде всего генеральному продюсеру Марине Яценко, за их поддержку и эмоции».

После премьеры на площадке в Екатеринбурге историк и публицист Андрей Ермоленко расскажет о малоизвестных страницах биографии боевого генерала, Героя Советского Союза Ивана Рослого.

Андрей Ермоленко, историк, публицист, член общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга при главе города: «Сериал "Рослый" выполняет важную миссию по сохранению исторической памяти. Это особенно важно сейчас, когда живых свидетелей войны почти не осталось. Проект не просто рассказывает о событиях прошлого, но и возвращает из забвения имя одного из талантливых командиров Красной Армии – генерала Ивана Рослого, чей вклад в Победу до сих пор известен далеко не всем. Фильм будет особо ценен для молодежи: современные подростки часто воспринимают историю через визуальные форматы – кино, сериалы и документальные проекты. "Рослый" может стать для них тем самым эмоциональным проводником во времена Великой Отечественной войны, заставив задуматься о реальных людях и их подвигах. Также отмечу, что такие фильмы – не просто дань уважения героям, но и часть культурной политики страны. Они помогают формировать национальную идентичность, основанную на уважении к фактам и судьбам тех, кто спас наш народ от смертельной угрозы».

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Сериал "Рослый" – это не просто кино. Это вклад в сохранение памяти, чтобы героические подвиги прошлого оставались живыми и близкими современным зрителям. Здорово, что такие проекты выходят на Wink – онлайн-платформе, которая открывает доступ к качественному российскому контенту для миллионов людей по всей стране. Цифровые технологии должны служить во благо новых поколений помогая не забывать истинную историю страны».

Все эпизоды основанного на реальных событиях военно-исторического сериала «Рослый» (16+) можно увидеть в онлайн-кинотеатре Wink.ru в мае.