30 Мая 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил задачи по подготовке к отопительному сезону

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в четверг, 29 мая, провел заседание коллегии администрации города, на котором подвел итоги прошедшего отопительного сезона и поставил задачи по подготовке к следующему зимнему периоду. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Стабильно функционирующая система отопления – это не только залог комфорта жителей, но и важный фактор здоровья, сохранности имеющихся ресурсов и материально-технических ценностей. Вот почему подготовка к отопительному сезону так важна и должна проводиться своевременно. Отопительный сезон у нас стартует в середине сентября. Поэтому уже сейчас мы начали работу по подготовке городского хозяйства к зиме", – подчеркнул Алексей Орлов.

Градоначальник поставил задачу к 1 сентября протестировать и, если необходимо, отремонтировать оборудование, чтобы очередной осенне-зимний период прошел с наименьшими неудобствами для жителей Екатеринбурга.

Директор департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга Александр Брагин доложил, что отопительный сезон 2024 – 2025 годов на территории уральской столицы прошел в штатном режиме, значительные отклонения в работе объектов жилищного и коммунального хозяйства не зафиксированы.

В соответствии с планом запланированы мероприятия по подготовке к эксплуатации в зимних условиях инфраструктуры:

  • водоснабжения: 358 насосных станций холодного водоснабжения, 143 насосных станций водоотведения, 2,1 тысяч километров водопроводных сетей; более 1,7 тысяч километров канализационных сетей;
  • систем теплоснабжения: 169 источников теплоснабжения, 467 центральных тепловых пунктов, 3 560 километров тепловых сетей;
  • газоснабжения: 58 газорегуляторных пунктов, 2 381 километра газопроводов;
  • электроснабжения: 3 456 трансформаторных подстанций, 8 287 километров воздушных и кабельных линий электропередачи;
  • а также 8 403 объектов жилищного фонда и 1 232 объектов социальной сферы.

(2005)|Фото: Накануне.ru

Для выявления дефектов и проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций ПАО "Т Плюс" совместно с АО "ЕТК" в апреле провели испытания. Тепловые сети испытания выдержали, дефектов по результатам проверки не выявлено.

Исполнительный директор АО "ЕТК" Андрей Шмельков рассказал о реализации комплексной программы, направленной на улучшение качества услуг. В частности, реализовывается программа по установке автоматических приборов контроля, ведется замена трубопроводов горячей воды на инертные материалы и многое другое.

В межотопительный период организациями коммунального комплекса для проверки механической прочности и плотности трубопроводов запланировано 4 этапа гидравлических испытаний тепловых сетей. В мае уже проведен 1 этап, 2 этап пройдет с 2 по 4 июня, 3 этап запланирован с 8 по 11 июля, завершающий – с 29 июля по 1 августа. Испытания в централизованной зоне теплоснабжения пройдут без отключения горячего водоснабжения.

Подводя итог, глава Екатеринбурга поручил обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищного и коммунального хозяйства и объектов теплопотребления и теплоснабжения к отопительному периоду.

"Работа комплексная и требует эффективного взаимодействия. Я надеюсь, что в том режиме, в котором мы работали последние 4 года по подготовке к зимнему периоду, позволит нам 15 ноября получить паспорт готовности Екатеринбурга к работе в зимний период", – сказал Алексей Орлов.

Теги: Алексей Орлов, отопительный сезон


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