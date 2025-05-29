Евгений Солнцев поддержал инициативу создания официального бренда Оренбуржья

Сегодня на встрече главы региона с предпринимателями Оренбуржья обсуждалось сразу несколько стратегических проектов, значимых для развития региона. Обмен мнениями прошел в рамках панельной дискуссии «Стратегия развития региона как фактор продвижения малого бизнеса».

Предприниматели, в частности, подняли вопрос о необходимости создания регионального бренда, по которому Оренбургскую область будут узнавать страна и мир.

Евгений Солнцев эту инициативу поддержал: "Нам точно есть чем гордиться, и мы должны рассказывать на уровне страны обо всех наших достижениях. Предложил организовать конкурс на бренд Оренбуржья. Уверен, у нас много талантливых людей, которые смогут предложить интересные идеи. И вместе реализуем лучшую".

В ходе диалога он также обозначил тему по озеленению Оренбурга. Задача, которую ставит врио губернатора — вернуть областному центру звание «Города цветов».

"Одной из приоритетных задач, поставленных мною сейчас перед администрацией Оренбурга, является возвращение городу образа «Города цветов». И каждый может внести вклад в это, призываю бизнес тоже помочь", - призвал глава Оренбуржья предпринимателей.

Глава исполнительной власти региона и предприниматели в рамках панельной дискуссии обсудили проект создания и развития в области новой отрасли – беспилотной авиации.

"Перспективное направление, поддержка которого идет на уровне государства. В Оренбургской области создан Центр практической подготовки операторов БАС, утверждена «Региональная программа развития БАС». Отметил для себя высокий интерес к этой сфере у бизнес-сообщества. Беспилотники можно использовать в различных отраслях – нефтегазовой, аграрной, строительной, поэтому потенциал в нашем регионе огромный, и я рад, что предприниматели принимают эти вызовы и готовы работать в новом направлении", - заявил Евгений Солнцев.

Сейчас в Оренбуржье и студентов, и школьников обучают работать с БПЛА. Регион вошел в федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем», в гуманитарно-техническом техникуме в Оренбурге работает Центр подготовки операторов беспилотных систем. Предусмотрено открытие специализированных классов в 18 школах области, охватывающих 4600 учащихся.

Подытоживая обсуждение темы БПЛА, Евгений Солнцев дал поручение региональному Минпрому оказывать содействие местному бизнесу, который развивает данное направление.

"Сегодня познакомился с предпринимательским сообществом региона. Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в экономику региона, поэтому для меня важно в таком открытом, живом общении узнать, как развиваются предприятия, какие проблемы есть и как мы можем помочь в их решении", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Оренбуржья.

Он также отметил, что в ходе делового диалога на панельной сессии обсуждали в том числе стратегию социально-экономического развития области до 2030 года, над которой сейчас идет работа. Особое внимание в документе уделят как раз развитию малого и среднего предпринимательства.

На данный момент в Оренбуржье работает комплекс мер господдержки предпринимательства: субсидии, гранты, микрозаймы под 5%, поручительства гарантийного фонда. В ЗакСобрание региона внесен законопроект о снижении налоговых ставок для предпринимателей - участников СВО. В центре «Мой бизнес» доступны услуги по сертификации, рекламе, брендингу, продвижению на маркетплейсах и внешних рынках.

"В последние несколько лет в Оренбургской области наблюдается устойчивая тенденция к росту количества предприятий малого и среднего бизнеса. И наша задача – сохранить этот темп, помочь бизнесу масштабироваться и эффективно работать в регионе", - подчеркнул Евгений Солнцев.