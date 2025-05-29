На трассе "Екатеринбург – Шадринск – Курган" столкнулись пять автомобилей

На Среднем Урале произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу пять автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня на 38 километре федеральной трассы "Екатеринбург – Шадринск – Курган" в Белоярском районе. Предварительно установлено, что столкнулись автомобили "Газель", "Лада", "Хендай", "Нива" и "Митсубиси". Двоих участников ДТП осматривают медики и оказывают им необходимую помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение в оба направления осуществляется по обочинам, экипажи ДПС регулируют поток. Кто может быть виноват в аварии, в ведомстве пока не сообщают.