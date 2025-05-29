В Москве за 19,57 миллиона отреставрируют мавзолей Ленина

Мавзолей Владимира Ленина (1870-1924) в Москве ждёт реставрация. На неё потратят почти 20 млн руб.

Заказчик реставрации – министерство культуры России. Лот опубликован на портале Госзакупок. Его цель – сохранение объекта культурного наследия федерального значения "Мавзолей Ленина Владимира Ильича и Сталина Иосифа Виссарионовича", 1929–1930 гг.

Пройдут противоаварийные работы, реставрационные работы и работы по приспособлению к современному использованию (какому именно, не уточняется). Начальная цена контракта составляла 20,18 млн руб., однако после окончания приёма заявок и заключения контракта она снизилась до 19,576 млн руб. За работу возьмётся АО "Группа компаний "ЕКС"".

Мавзолей расположен на Красной площади в Москве. Внутри усыпальницы лежит тело основателя СССР Владимира Ленина (1870-1924). Недолго вместе с ним там покоился и Иосиф Сталин (1878-1953), однако вскоре Ленин вновь остался в мавзолее один.