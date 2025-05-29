В петербургском болоте волонтеры перенесли через дорогу 18 тысяч жаб

Неравнодушные петербуржцы, жители Ленобласти и других регионов в этом году помогли перенести через дорогу более 22 тыс. мигрирующих амфибий – в основном жаб и лягушек, об этом сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности администрации Санкт-Петербурга.

Акция "Дорогу амфибиям" проводилась с 15 апреля по 20 мая в заказнике "Сестрорецкое болото" под Петербургом. Заявки на участие в акции подали более 700 неравнодушных граждан.

"Для предотвращения гибели амфибий на участке миграции, вдоль дороги устанавливалось временное ограждение из сетки длиной около 1 км и высотой около 0,5 м. Мигрирующие амфибии скапливались у преград, и волонтеры аккуратно и быстро переносили их через дорогу – с обязательным использованием нитяных перчаток для предотвращения теплового воздействия; при большом количестве животных использовались ведра. Далее амфибии продолжали идти к берегу разлива. Волонтеры не просто переносили земноводных, но и проводили учеты переносимых особей", - рассказали о сути акции в комитете.

В итоге силами 326 волонтеров в сторону озера Сестрорецкий разлив и обратно в лес было перенесено 18 712 жаб и 3 608 лягушек.