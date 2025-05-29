Бывший начальник отдела уральской колонии осужден за взятки

На Среднем Урале экс-сотрудник колонии признан виновным в получении взяток от заключенных. Ближайшие годы он сам проведет за решеткой.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказался бывший начальник отдела ИК-63 регионального ГУФСИН Александр Зиновьев. Расследование показало, что в 2020-2021 годах он передавал осужденным, отбывающим сроки в колонии, разные запрещенные предметы – мобильные телефоны, коньяк и дрожжи. Кроме этого, через посредника тюремщик получил три взятки от 11 тысяч до 30 тысяч рублей.

Сам экс-начальник отдела признал вину, оспаривая лишь размер взяток. Ивдельский городской суд признал Зиновьева виновным во взяточничестве и превышении полномочий. Ему назначено 4,5 года колонии общего режима.

Сразу после вынесения приговора он был взят под стражу в зале суда.