Китай прекратил поставки дронов Mavic Украине и продает их только России - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил поставки дронов Mavic Киеву и другим европейским странам, но продолжил продавать их в Россию.

"Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев", - заявил Зеленский.

Mavic — популярный гражданский квадрокоптер, обычно используемый для аэрофотосъемки, который можно адаптировать для перевозки взрывчатых веществ. На поле боя Mavic можно использовать как для наблюдения, так и для атаки на цели противника.

Беспилотники стали центральным элементом военного конфликта на Украине, кардинально изменив тактику, применяемую обеими сторонами на передовой, благодаря своей способности ограничивать наступательные маневры. Их также все чаще используют для дальних ударов далеко за линией фронта.

Европейские источники подтверждают заявление Зеленского, пишет Bloomberg. Также он добавил, что Китай, по всей видимости, сократил поставки некоторых компонентов беспилотников для западных заказчиков (например, магниты для двигателей), но в то же время нарастил поставки этих комплектующих в Россию.