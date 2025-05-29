Талибы запретили играть в настольный футбол

Талибы, стоящие у власти в афганской провинции Дайкунди (впрочем, как и в других регионах страны), запретили играть в настольный футбол, если только у фигурок футболистов не отрезаны головы.

По мнению талибских богословов, фигурки футболистов напоминают идолов, а игра в них сравнима, таким образом, с идолопоклонством, что запрещено исламом.

Это уже не первая "антиспортивная" трактовка талибами исламских обычаев. Недавно Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана объявило непристойной игру в шахматы и распустило Афганскую шахматную федерацию.

26 мая вступило в силу решение Верховного суда России о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан" в РФ, в реестр террористических организаций внесены соответствующие изменения.