СМИ: Новый пакет санкций США против РФ готов, ожидается решение Трампа

В США готов возможный новый пакет санкций в отношении России, передает Reuters.

По информации агентства, чиновники ждут решения американского президента Дональда Трампа.

При этом некоторые советники Трампа считают, что он просто должен не оказывать препятствий законопроекту сенатора Линдси Грэма*. В этом случае глава Белого дома "может, по сути, сказать Путину, что решение по санкциям было ему неподконтрольно", отмечает агентство. Помимо санкций непосредственно против России, документ предполагает введение пошлин в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Ранее Трамп во время общения с журналистами выразил недовольство из-за действий президента России Владимира Путина на Украине. Он заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Москвы. Также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность введения санкции в отношении Москвы на этой неделе, а также возможность снятия ограничений для Киева на удары по территории РФ с помощью западного дальнобойного оружия.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов