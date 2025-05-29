Костромская область отмечена как лидер по многим показателям в сфере водопользования на федеральном уровне

Сегодня в ходе заседания Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа, который проходит в Костром, заместитель главы Верхневолжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, председатель бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа Александр Баринов отметил высокую активность региона по участию в нацпроектах по улучшению качества водоснабжения, оздоровлению водоемов и эффективную организацию управления в сфере водопользования.

«Отмечаю очень активную позицию губернатора Сергея Константиновича Ситникова и департамента природных ресурсов в том, что они входят практически во все национальные проекты, которые действуют в сфере водопользования. Костромская область лидирует среди субъектов Верхней Волги сразу по нескольким показателям. Так, доля тех рек, на которых выполнены мероприятия по оптимизации пропускной способности, приближается к 82%. Когда по другим регионам дотягивает всего до 35%», - подчеркнул Александр Баринов.

Он также отметил лидерство Костромской области по определению водоохранных зон и зон подтопления. Здесь проведено обследование по всем населенным пунктам, которые расположены в зоне риска во время паводков. Проведена необходимая работа для защиты населения и инфраструктуры от возможных негативных последствий наводнений.

Александр Баринов, в частности, привел в пример как эффективное решение губернатора о расчистке русел рек и повышении их пропускной способности в Нерехте. В результате здесь дома в паводок уже не затапливает.

Также в Костромской области в 2024 году завершены мероприятия по расчистке озер Святое и Галичское, их экологическое состояние значительно улучшилось. Привлечены бюджетные средства на капитальный ремонт плотины в Солигаличе, мероприятия по расчистке и дноуглублению русел рек Воржа и Бродок в Костромском районе, капремонт гидротехнического сооружения на реке Тега в Нерехтском районе.

Кроме того, в Костромской области обеспечена работа по сокращению объема загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу. На 2025 – 2030 годы запланированы: реконструкция Коркинских очистных сооружений, строительство канализационного дюкера через р. Волга на ул. Юбилейная в Костроме, капремонт плотины на реке Векса Чухломского района, расчистка участка реки Куекша в Островском округе.

В регионе проводится постоянная просветительская работа с молодежью, растет число участников экологических акций.

Глава Костромской области подчеркнул приоритет интересов людей при реализации решений в области водопользования.

«Вопросы, которые вы будете рассматривать на бассейновом совете, многогранны с точки зрения интересов, истории самой реки. Важны и электрическая энергия, и транспортная составляющая, но самая высочайшая ценность наша - это люди. Когда люди находятся в безопасных условиях, когда все расчеты производятся правильно - люди не страдают от затоплений, от маловодья», - отметил Сергей Ситников.