29 Мая 2025
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Общество Краснодарский край
Фото: t.me/kubzskru

Закон о правовом просвещении граждан принят Заксобранием Краснодарского края

Сегодня состоялась очередная 60-я сессия Законодательного Собрания края под руководством председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

В работе приняли участие прокурор региона Сергей Табельский, руководитель регионального управления Минюста РФ Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты Кубани Сергей Усенко. Всего в повестке сессии более 30 вопросов.

Первым кубанские депутаты рассмотрели законодательную инициативу прокурора края – закон «О правовом просвещении граждан на территории Краснодарского края».

Как отметил Сергей Табельский, целями государственной политики в сфере правового просвещения граждан являются в том числе формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового нигилизма, повышение уровня правовой культуры граждан.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Предложенный Заксобранию Краснодарского края законопроект направлен на упорядочивание отношений в сфере правового просвещения, в том числе определение понятий «правовое просвещение граждан» и «субъекты правового просвещения граждан», закрепление основных принципов, целей и задач правового просвещения граждан, а также полномочий органов государственной власти края и иных государственных органов региона в сфере правового просвещения граждан.

Комментируя принятый закон, председатель ЗСК подчеркнул, что с учетом последних вызовов времени он имеет особую актуальность.

«Поступившая к нам инициатива прокурора края о правовом просвещении содержит в себе широкий спектр норм, применение которых позволит кубанцам не только не совершать по незнанию ряда ошибок на ровном месте, но и повысить собственный уровень правовой культуры в целом, сформировать в обществе устойчивое уважение к закону, внедрить в него идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения установленных законом правил. В законе определены и полномочия Законодательного Собрания края в данной сфере. Со своей стороны депутатский корпус окажет всестороннее содействие в реализации нормативного правового акта», – сказал Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, заксобрание краснодарского края, закон о правовой грамотности, Парламенты ЮФО


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