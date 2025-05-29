В Петербурге мигрантам запретят работать в такси и доставке

Власти Санкт-Петербурга планируют до конца года полностью запретить мигрантам работать в такси и доставку. Соответствующий проект постановления губернатора города Александра Беглова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, пишет "Коммерсант-Санкт-Петербург".

Известно, что городскому комитету по труду и занятости поручено подготовить предложения по ограничениям видов экономической деятельности, которые в дальнейшем (в 2026 году) могут попасть под запрет.

В прошлом году сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти вырос поток иностранных мигрантов. Так, прирост в первом полугодии составил 27% к тому же периоду 2023 года.