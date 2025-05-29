Baza: Глава Кузбасса измазался углём "ради картинки"

Жители Кемеровской области, увидев репортаж, где лицо губернатора Ильи Середюка измазано углём, предположили, что это был постановочный трюк ради "картинки". Глава региона уверяет, что речь идёт о традиции.

27 мая Илья Середюк в компании делегации Правительства России спустился в шахту "Южная". О визите губернатора сняли репортаж, фотографиями с места Середюк поделился в своём telegram-канале. Наибольшее внимание привлекли щёки чиновника, испачканные углём. Жителям показалось, что сделано это было специально, ради хорошей картинки. Сам Сердюк уверяет, что не планировал делать вид, что находится ближе к народу, а щёки намазал по старой специальной традиции для тех, кто посещает забой впервые, пишет Baza.

Ранее в своём telegram-канале Середюк высказался о спуске в шахту. Политик отметил, что на глубине в 120 м наглядно видно, каким тяжелым трудом дается уголь нашим шахтерам. Опубликованы фотографии пребывания губернатора, среди которых есть и "та самая". Также она опубликована на сайте администрации Кемеровской области.

Ранее министра финансов России Антона Силуанова пригласили "вдохновиться" на предприятия, не работающие из-за отсутствия спроса на продукцию в условиях высоких кредитных ставок.

"Я вчера наблюдал, как вы с вдохновенным лицом вышли из шахты и поняли, что шахтерам нужно помогать. Я вас приглашаю теперь на остановившиеся заводы – вы выйдете оттуда еще более вдохновленным" На три месяца заводы остановились. Что такое работающий Ростсельмаш? Это 8 млрд руб. налогов и 1,9 млрд руб. в Соцфонд. А неработающий – дает безработицу, потерю квалификации и не факт, что мы его за эти деньги потом восстановим. Или вот почему у вас НЭВЗ (Новочеркасский электровозостроительный завод) стоит, загибается, при этом электровозов не хватает?", – сказал министру депутат Николай Коломейцев (КПРФ) при рассмотрении поправок в бюджет на 2025 г.