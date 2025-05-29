Реализацию госпрограмм по национальной политике обсуждали на Южном Урале

Сегодня в Магнитогорске заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов и полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога провели семинар-совещание, посвященный практикам и задачам регионов УрФО по реализации Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года. Участие в работе также приняли глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель Генпрокурора Сергей Зайцев, губернаторы и представители органов исполнительной власти и местного самоуправления субъектов УрФО, общественных организаций, надзорных и силовых структур.

С докладом выступал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Замглавы Администрации Президента Магомедсалам Магомедов, обращаясь к участникам семинара, напомнил, что в 2025 году завершает свое действие Стратегия государственной национальной политики, реализация которой шла на протяжении 13 лет. И сообщил, что ожидается принятие нового документа, рассчитанного на период до 2036 года.

«Национальная политика, прежде всего, реализуется на местах. В этой связи в новой редакции Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» к полномочиям органов местного самоуправления отнесены важные требования. Это разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактика межнациональных и межэтнических конфликтов», – отметил Магомедсалам Магомедов.

Он подчеркнул, что в целом ситуация в сфере межнациональных отношений остается стабильной и контролируемой. При этом, по его словам, значимость миграционного фактора в реализации национальной политики остается высокой. И в этом смысле пилотный проект по социокультурной адаптации мигрантов, в котором участвует Челябинская область, крайне актуален.

Полпред Президента РФ в УрФО Артём Жога отметил, что в условиях специальной военной операции единство многонационального российского народа имеет ключевое значение для безопасности и устойчивого развития страны.

«Важно делать акцент на адаптацию мигрантов к нормам жизни в российском обществе, на формирование у них общероссийской гражданской идентичности. Разработан адаптационный курс для иностранных граждан, в регионах УрФО идёт работа по его внедрению, а также по созданию его регионального компонента, который бы отражал местную специфику. В Челябинской области в пилотном режиме работает Центр адаптации иностранных граждан. До конца года мы оценим его эффективность и возможность внедрения данного опыта во всех регионах округа», - сказал Артем Жога.

Глава ФАДН России Игорь Баринов остановился на оценке качестве реализации государственной национальной политики в регионах УрФО.

Алексей Текслер в своем выступлении подчеркнул приоритетность вопросов межнационального и межконфессионального согласия для многонационального Южного Урала.

«Основным инструментом реализации национальной политики в регионе является областная госпрограмма. Мы ее постоянно расширяем, совершенствуем, увеличиваем количество направлений и, соответственно, финансирование. В текущем году, в том числе благодаря субсидии федерального бюджета объём финансирования превысил 100 млн рублей», - сообщил Алексей Текслер.

Глава региона отдельно остановился на положительной оценке начального этапа работы пилотного проекта по созданию центра социально-культурной адаптации иностранных граждан. Специальный курс прослушали уже более 2000 иностранных граждан, работа продолжается. Центр заключает соглашения о сотрудничестве с крупнейшими работодателями, привлекающими иностранных специалистов.

«При этом вопросы профилактики никто не отменял. Информация об истории нашей страны, о ее ценностях, о том, что для нас важно, дорого, и как важно всё это уважать, соблюдать законы Российской Федерации – вся эта информация доводится. Но мы понимаем, что необходимы профилактические мероприятия на постоянной основе», – акцентировал глава региона.

Губернатор в своем выступлении заявил о стабильной ситуации в этноконфессиональной сфере Челябинской области, подчеркнув роль системной работы и проведения значимых мероприятий, некоторые из которых приобрели федеральный масштаб.

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Челябинской области реализуются программы поддержки межнационального согласия. Эти инициативы финансируются как на региональном, так и на местном уровнях. Важно отметить, что к работе по формированию межнационального согласия на Южном Урале активно привлекают и общественные организации.

Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области Сергей Смышляев считает, что органы власти должны и дальше способствовать взаимопониманию людей разных национальностей.

«Запуск Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан — это знаковое событие. Благодаря этому центру многие смогут успешно адаптироваться и стать полноправными членами нашего общества. Это не только облегчит жизнь мигрантов, но и обогатит нашу культуру и экономику», - уверен член Общественной палаты Челябинской области Аско Алои.