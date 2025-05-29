Минцифры "ближе к осени" решит судьбу VPN в России

Минцифры России планирует "ближе к осени" определиться с единой политикой относительно использования россиянами VPN-сервисов, заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, "настало время договориться о единых правилах использования VPN". Он не сообщил, будет ли министерство рассматривать вариант полного запрета использования VPN, с помощью которых россияне могут заходить как на официально заблокированные ресурсы, так и в формально не запрещенные, вроде YouTube, но не работающие без соответствующего обхода ограничений.