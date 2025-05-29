На Урале директора лицея оштрафовали после приема экс-полицейского на должность учителя

На Среднем Урале директор лицея оштрафован после приема на работу бывшего полицейского. Оказалось, что он нарушил антикоррупционное законодательство.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ноябре 2023 года бывший сотрудник ОВД был взят на работу в Артинский лицей на должность учителя. В январе 2025 года он уволился, но уже через месяц вернулся в то же учреждение и на то же самое место. С бывшим силовиком был заключен трудовой договор.

Проведенная проверка показала, что в полиции не были уведомлены о том, что их экс-сотрудник теперь работает учителем. Это нарушает федеральный закон "О противодействии коррупции".

Прокуратура Артинского района возбудила административные дела по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего" против руководителя лицея. По решению суда тот оштрафован на 40 тысяч рублей.