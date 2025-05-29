Times: Запад предал Украину, которая движется к поражению

29 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

Times: Запад предал Украину, которая движется к поражению

Предательство Украины - это пятно на совести Запада. Так называется статья в британской The Times известного журналиста Эдварда Лукаса.
Читайте также:

Он вспоминает американского политика польского происхождения Збигнева Бжезинского, который призывал ни в коем случае не пускать Украину в сферу влияния России. Но также считал, что нельзя обещать того, чего нельзя выполнить. Бжезинский был за Украину по той причине, что переворот в ней он видел прологом к революции в России. Но этот "ястреб", однако, был категорически против членства Украины в НАТО. Еще в своей книге 1997 года "Великая шахматная доска" он предупреждал, что это приведет к самому опасному сценарию - сплочению России и Китая. Что и произошло. И в этом виноват Запад, уверен Лукас. Это западные политики безрассудно пообещали в декабре 2008 года в Бухаресте членство Украины в НАТО. Они знали, что не будут сражаться за Украину, но пообещали. Итог - плачевный.

"Я не верил, что мы предадим Украину. Однако именно это в итоге и произошло", - пишет автор, который сетует на то, что Запад все время опасается ответа России, поэтому сдерживает себя.

"Теперь Россия впереди - в дипломатическом, экономическом, технологическом и военном плане. Она уже одержала важные победы. Она показала, что ядерный шантаж работает, что освобожденные территории можно сохранить и что Дональду Трампу все равно, что думают его европейские союзники. А дальше будет еще хуже", - прогнозирует Лукас.

Он указывает, что военная мощь России растет, а Украины - ослабевает. Так, на прошлой неделе ВСУ не смогли перехватить ни одну из девяти баллистических ракет. Две из них ударили по Киеву, который предположительно защищают минимум две американские батареи Patriot. Поэтому Россия движется к победе на Украине, а Запад - к поражению.

Автор с осуждением упомянул оппонента Бжезинского Генри Киссинджера, который придерживался той позиции, что с Россией не стоит ввязываться в попытке оторвать Украину, так как это может привести к резкому неприятию этого в России, конфронтации и потере всех "достижений" 90-х. Киссинджер тоже был против втягивания Украины в НАТО, но не был настроен так антироссийски, как Бжезинский. К слову, он несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным. События последних лет подтверждают скорее правоту Киссинджера.

Теги: украина,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети