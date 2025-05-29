Times: Запад предал Украину, которая движется к поражению

Предательство Украины - это пятно на совести Запада. Так называется статья в британской The Times известного журналиста Эдварда Лукаса.

Он вспоминает американского политика польского происхождения Збигнева Бжезинского, который призывал ни в коем случае не пускать Украину в сферу влияния России. Но также считал, что нельзя обещать того, чего нельзя выполнить. Бжезинский был за Украину по той причине, что переворот в ней он видел прологом к революции в России. Но этот "ястреб", однако, был категорически против членства Украины в НАТО. Еще в своей книге 1997 года "Великая шахматная доска" он предупреждал, что это приведет к самому опасному сценарию - сплочению России и Китая. Что и произошло. И в этом виноват Запад, уверен Лукас. Это западные политики безрассудно пообещали в декабре 2008 года в Бухаресте членство Украины в НАТО. Они знали, что не будут сражаться за Украину, но пообещали. Итог - плачевный.

"Я не верил, что мы предадим Украину. Однако именно это в итоге и произошло", - пишет автор, который сетует на то, что Запад все время опасается ответа России, поэтому сдерживает себя.

"Теперь Россия впереди - в дипломатическом, экономическом, технологическом и военном плане. Она уже одержала важные победы. Она показала, что ядерный шантаж работает, что освобожденные территории можно сохранить и что Дональду Трампу все равно, что думают его европейские союзники. А дальше будет еще хуже", - прогнозирует Лукас.

Он указывает, что военная мощь России растет, а Украины - ослабевает. Так, на прошлой неделе ВСУ не смогли перехватить ни одну из девяти баллистических ракет. Две из них ударили по Киеву, который предположительно защищают минимум две американские батареи Patriot. Поэтому Россия движется к победе на Украине, а Запад - к поражению.

Автор с осуждением упомянул оппонента Бжезинского Генри Киссинджера, который придерживался той позиции, что с Россией не стоит ввязываться в попытке оторвать Украину, так как это может привести к резкому неприятию этого в России, конфронтации и потере всех "достижений" 90-х. Киссинджер тоже был против втягивания Украины в НАТО, но не был настроен так антироссийски, как Бжезинский. К слову, он несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным. События последних лет подтверждают скорее правоту Киссинджера.