Две тюменки организовали нелегальную миграцию из Таджикистана и Узбекистана

Двух женщин 36 и 37 лет будут судить по обвинению в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

С июня по сентябрь 2024 года обвиняемые подыскивали иностранцев, желающих оформить разрешительные документы для пребывания на территории региона, и за вознаграждение заключали с ними фиктивные договоры оказания услуг. Уведомления о заключении таких договоров они предоставляли в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тюменской области, сотрудники которого, не осведомленные о преступных намерениях обвиняемых, вносили соответствующие сведения в информационную систему учета иностранных граждан.

Это позволило иностранцам продлевать срок действия миграционного учета на территории Российской Федерации. За совершение незаконных действий обвиняемые получали от иностранцев 6 тыс. рублей. Таким образом женщины организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации 25 иностранных граждан из Республик Таджикистан и Узбекистан.

