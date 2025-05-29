Россиян обяжут уворачиваться от автомобилей чиновников с мигалками

Минтранс России хочет внести изменения в правила дорожного движения (ПДД), касающиеся приоритета автомобилей со спецсигналами, в народе – мигалками. Ожидается, что теперь таким машинам надо будет не просто уступать дорогу – водители должны будут перестроиться в другой ряд или на обочину. Также спецтранспорт нельзя будет опережать по соседней полосе, даже "двигаться в непосредственной близости" с ним.

Поправки касаются не машин "скорой помощи", полиции, пожарной или других экстренных служб – это делается для пропуска кортежей высших чиновников, которые сопровождают машины ГИБДД или ФСО, пишет "Коммерсант".

Министерство транспорта уверяет: поправки необходимы для безопасности объектов госохраны "в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз".

Проект изменения ПДД Минтранс уже опубликовал на сайте regulation.gov.ru.

Если водитель не держится на почтенном расстоянии от проезжающего в кортеже чиновника, его могут оштрафовать на 500 руб. или лишить его прав на срок до трех месяцев.

В Госдуме считают, что поправки могут вызвать много вопросов у россиян, в чьих интересах так спешат куда-то в условиях повышенной опасности слуги народа.

"Одно дело, когда едет скорая, за отказ уступить ей дорогу надо ужесточать ответственность. Другой вопрос, когда власти фактически добавляют привилегий чиновникам, которые ездят на "Аурусах" с мигалками. Это явно вызовет лишнюю напряженность на дорогах", - отмечает глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.