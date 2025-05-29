Дети стали "сырьем"?

В системе образования дети стали просто "сырьем", которое разделяют на перспективное и неперспективное. Произошло полное искажение целей и смыслов образования. Об этом заявила член управсовета одной из московских школ, член Союза литераторов России доцент Анна Горностаева.

Еще 10-15 лет назад были невозможны такие формулировки и высказывания, которые звучат сегодня. Что школам нужны только талантливые дети, а кто не тянет - оплачивайте репетиторов.

"Есть такая формулировка - одаренные дети. Кто талантом не обладает, тот не принесет никакой прибыли. Школа с неперспективными детьми работать не хочет. Задача школы - не учить, а оценивать ребенка. Общеобразовательные классы, которые еще остались в некоторых школах, - это отстой. Детей пугают тем, что будешь плохо учиться - попадешь в общеобразовательный класс. С 9 класса уже нет образования, есть натаскивание на ОГЭ и ЕГЭ", - рассказала Горностаева.

О сегрегации в образовании говорят многие эксперты как о глобальной тенденции. Правозащитник по вопросам прав семьи и детей Инна Гориславцева отмечает, что в "развитых странах" образование давно разделено на две неравные части - для обычных детей, где почти ничему не учат, и элитные школы для талантливых детей, которых обучают по-настоящему и с которых можно получить отдачу. В России эта система фильтрации реализуется, например, через "Сириус". Единственным утешением является то, что туда могут попасть дети из самых бедных семей. Но проблема в том, что "Сириусов" на всех не хватит. К тому же многие талантливые дети уезжают потом за границу, так как государство им мало что может предложить.