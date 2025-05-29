29 Мая 2025
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Сотрудничество «Дома народов России» и Южного Урала выходит на новый уровень

Накануне в Магнитогорске губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор ФГБУ «Дом народов России» Анна Полежаева подписали соглашение о сотрудничестве.

Событие состоялось в рамках рабочего визита в регион заместителя руководителя Администрации Президента России Магомедсалама Магомедова, полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артема Жоги, руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Подписанное соглашение направлено на сохранение и развитие национальных культур и языков народов России, проживающих в Челябинской области.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Уральский полпред Артем Жога подчеркнул, что Россия – страна, в регионах которой испокон веков рядом жили люди разных народностей, вместе преодолевали сложности и строили будущее.

«Они стояли рядом, защищая Отечество в годы Великой Отечественной войны. Сегодня они вновь плечом к плечу отстаивают интересы страны на передовой. Мне приятно, что здесь размещены истории моей семьи и батальона «Спарта». Уверен, когда мы вместе, понимаем и уважаем друг друга, мы справимся с любыми вызовами, и Победа обязательно будет за нами», – отметил Артём Жога.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В регионе уверены, что взаимодействие с «Домом народов России» позволит обеспечить обмен опытом, постоянное информационное сотрудничество и создание благоприятных условий для гармонизации межнациональных отношений на Южном Урале.

«Подчеркну важность сотрудничества с «Домом народов России». В этом году мы выводим это взаимодействие на новый уровень – увеличиваем финансирование, подписываем соглашение, активно участвуем в федеральных проектах, – заявил Алексей Текслер. – Убежден, что только комплексный подход, сочетающий профилактику, просвещение и поддержку культурных инициатив, позволит сохранить в Уральском регионе атмосферу доверия и стабильности».

Отметим, что на Южном Урале живут представители 152 народностей, у каждой из которых есть свои обычаи и традиции. Как говорит Ханахмед Гюлов, председатель Ассамблеи народов России в Челябинской области, по количеству представителей разных этносов Челябинская область представляет собой мини-Россию.

В ходе рабочего визита в Магнитогорск, представители Администрации Президента, уральского полпредства, всех субъектов округа также приняли участие в работе окружного семинара-совещания, посвященного практике и задачам органов исполнительной власти по реализации Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.

Участники семинара перед началом дискуссии также ознакомились с проектом «СВОИ», реализуемым «Домом народов России». Проект представляет информацию о межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны и в период Специальной военной операции, собирает и сохраняет уникальные истории о героизме и взаимовыручке представителей разных народов России.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Выставка проекта «СВОИ» открылась накануне в Магнитогорске.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

На Южном Урале работа по популяризации примеров межнациональной дружбы, которая подтверждается конкретными примерами современности, проходит в самых разных формах.

Так, как сообщил глава отделения Ассамблеи народов России Челябинской области, сейчас идет работа над созданием книжного издания об уральцах - участниках СВО разных национальностей.

«Мы планируем собрать материал и выпустить книгу о героях Уральского федерального округ. Воспользуемся примером Северо-Кавказского федерального округа, рассказавшего о Героях России, среди которых — чеченцы, североосетины, карачаево-черкесы, кабардино-балкарцы, дагестанцы и другие», - пояснил Ханахмед Гюлов.

Теги: алексей текслер, артем жога, дом народов россии, выставка проекта свои


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