Минцифры РФ: "Президент сказал – будем душить"

В Минцифры России разрабатывают планы "поэтапного ограничения" иностранных интернет-сервисов.

"Президент сказал – будем душить", - прокомментировал глава ведомства Максут Шадаев слова Владимира Путина о том, что "надо душить" не до конца ушедшие из России онлайн-сервисы.

"Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью", - сказал президент.

По словам Шадаева, власти думают о поэтапном ограничении использования зарубежных сервисов, у которых есть аналоги.

"Президент сказал — будем душить. В целом, я бы рассматривал это в более широком контексте. Отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается", - добавил министр.