СК: При взрыве в Ставрополе вместе с Гурциевым погиб его знакомый

Вторым погибшим в результате взрыва в Ставрополе является знакомый ветерана СВО и участника программы "Время героев" Заура Гурциева, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, второму погибшему было 29 лет, он - местный житель.

В СК рассматривают все возможные версии ЧП, в том числе теракт. Кроме того, следователи считают, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства.

Ранее Baza писала, что взрывное устройство, из-за детонации которого погиб ветеран СВО Заур Гурциев, находилось на 29-летнем Никите Пенькове. По информации телеграм-канала, в начале мая Пеньков арендовал квартиру в доме на улице Чехова. Во дворе этой многоэтажки мужчины и встретились перед взрывом. По словам источников, взрывное устройство могли привести в действие дистанционно, когда Пеньков подошел к Гурциеву.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о смерти в результате взрыва в Ставрополе первого вице-мэра, участника специальной военной операции Заура Гурциева. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины, отметил Владимиров.