Суд заставил курганского "дроппера" вернуть похищенные деньги свердловскому пенсионеру

В Зауралье суд взыскал с так называемого "дроппера" деньги, которые похитили у пенсионера из соседнего региона.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 71-летний житель Кировграда под влиянием обмана оформил кредитную карту, после чего снял с нее все деньги и перевел по указанию мошенников на "безопасный счет". Проверка показала, что похищенные средства были переведены на банковский счет 26-летнего жителя Кургана.

После этого прокуратура подала иск в Курганский городской суд о взыскании с "дроппера" суммы неосновательного обогащения в 415 тысяч рублей. Суд эти требования поддержал, обязав курганца вернуть все деньги свердловскому пенсионеру.

Напомним, недавно суд взыскал с бизнесмена из Челябинской области в пользу пенсионерки из Екатеринбурга деньги, которые она перевела по указанию мошенника.