Еще шесть жителей курского приграничья, вывезенные ВСУ, вернулись в Россию

Еще шесть жителей курского приграничья, которые были захвачены ВСУ и удерживались в плену, вернулись в Россию. Об этом сообщила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.

По ее словам, вернувшиеся на Родину - мирные жители Суджанского и Беловского районов. "Несмотря на то, что все шестеро – гражданские лица, на Украине их содержали вместе с военнопленными", - написала Письменная в своем Telegram-канале.

Она добавила, что два человека сразу же после осмотра были госпитализированы. "Полученные ранения и долгие месяцы лишений не могли не сказаться на здоровье людей", - отметила врио министра.

Ранее стало известно, что судьба почти 800 жителей приграничных районов Курской области до сих пор неизвестна. Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов. Среди них четверо детей.

23 мая сообщалось, что двое мирных жителей Курской области, которые вернулись в Россию в результате масштабного обмена пленными с Украиной, доставлены для оказания помощи в больницу из-за ранений. Всего в Россию удалось вернуть 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека.