S7 опровергла слова губернатора Кузбасса по поводу "проблем с поставками запчастей"

В авиакомпании S7 отрицают проблемы с нехваткой запчастей для самолетов, из-за чего, якобы, сократилась частота рейсов перевозчика из Новокузнецка в Москву.

"В связи с появлением в СМИ и соцсетях информации со слов губернатора Кемеровской области Ильи Середюка о сокращении рейсов по направлению Москва-Новокузнецк из-за нехватки запчастей к самолётам сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении компании.

Ранее Илья Сердюк сказал: "Есть проблемы с поставками запасных частей, и [авиакомпании] вынуждены были сократить [полетную программу]".

"Причина приостановки выполнения рейсов по данному направлению была связана с ростом цен на аэропортовое обслуживание – стоимость обслуживания рейса Москва-Новокузнецк с момента открытия нового терминала увеличилась вдвое", - добавили в S7.

Перевозчик намерен выполнять по четыре рейса в неделю с 22 июля – на период летних отпусков, а с конца сентября – на время горнолыжного сезона – рейсы станут ежедневными.

"Мы продолжаем переговоры с аэропортом по снижению тарифов на обслуживание рейсов", - добавил перевозчик.

Также в S7 опровергли информацию о том, что компания продолжает эксплуатировать самолёты с двигателями PW1100G, на которые была выпущена директива со стороны производителя.

"Мы выполняем указанные в директиве требования, не используем и не выполняем перелёты на самолётах, которые не отвечают требованиям безопасности. Отметим, что также некорректна информация о том, что самолёты с такими двигателями составляют треть парка наших воздушных судов", - пояснили в S7.