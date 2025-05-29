В Перми на территории пермского политеха заметили медведя

В Перми на территории пермского политеха заметили медведя. Дикое животное прогуливалось у кампуса университета на ул. Профессора Дедюкина, 18, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

"Сегодня утром в нашем кампусе был замечен необычный гость — любопытный медвежонок, который прогуливался и, кажется, получал не меньше удовольствия, чем мы от этого солнечного дня", - говорится в сообщении.

В университете настоятельно советуют не приближаться к медведю и не кормить его. Накануне.RU направило запрос в Минприроды края. На момент публикации ответ не получен.