МЧС будет выявлять виновников лесных пожаров через спутники

МЧС России планирует шире применять возможности космического мониторинга, в том числе выявлять виновников лесных пожаров.

"Космический мониторинг эффективно применяется для заблаговременной оценки лесопожарной обстановки. Подтверждаются более 90% термоточек, выявленных из космоса. Из них свыше 60% - источники природных пожаров, - сообщает пресс-служба ведомства. - С помощью космического мониторинга ведомство намеренно выявлять нарушителей противопожарного режима".

Ранее на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что в России с начала года зафиксировано около 2,5 тыс. очагов лесных пожаров, что аналогично показателям прошлого года, однако их площадь возросла в 2,5 раза и сейчас составляет почти 2 млн га. Хуже всего обстоят дела в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Там из-за лесных пожаров введен режим ЧС.