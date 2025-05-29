В Екатеринбурге вспыхнула крыша пятиэтажки

В Екатеринбурге потушили пожар, вспыхнувший на крыше пятиэтажного дома.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре на улице Просторная, 146 в уральской столице. На крыше пятиэтажки загорелся битум. Из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек, пострадавших нет.

В ходе тушения пожарные сняли с крыши четыре газовых баллона. Сейчас открытое горение ликвидировано, огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Площадь пожара составила 15 "квадратов". Причину возгорания в МЧС пока не называют.