Георгий Филимонов поблагодарил за системную работу по газификации Вологодчины специалистов «Газпрома»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов по итогам рабочей встречи с заместителем Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым рассказал о перспективах газификации региона.

«Благодаря совместным усилиям природный газ уже доступен в 20 из 28 муниципалитетов. В этом году планируем подачу газа потребителям в Вытегре. Особое внимание уделяем программе социальной газификации. На сегодняшний день к сетям подключили почти девять тысяч домовладений. Также обсудили реализацию Программы развития газоснабжения и газификации Вологодской области на 2021–2025 годы. В её рамках определили взаимные обязательства сторон со сроком реализации мероприятий до 2027 года», – рассказал Георгий Филимонов.

Компания «Газпром» уже завершила строительство двух газопроводов-отводов на территории региона и еще два – к Устюжне и Харовску планирует сдать до 2027 года. Кроме того, в работе компании – строительство 26 межпоселковых газопроводов протяжённостью 386,8 километра. 18 объектов уже построено, остальные восемь будут завершены до конца 2027 года.

Правительство Вологодской области согласно договоренностям обязуется построить 23 газовые котельные и внутрипоселковые сети общей протяжённостью 231,8 километра, а также подключить к газоснабжению 7 334 домовладения. Также до конца 2027 года запланировано перевести на природный газ 10 котельных.

«Говорили о дополнительных поставках природного газа на котельную «Южная» в Череповце. Это единственный источник теплоснабжения Зашекснинского района, не имеющий резерва тепловой мощности. В этом году проводим реконструкцию с установкой дополнительного котла. Планируем начать пусконаладочные работы в июле, а сдать объект — осенью. Проект имеет важное значение для надёжного и устойчивого теплоснабжения района и его жителей», – добавил Георгий Филимонов.

Сейчас специалисты собирают котёл, заливают фундамент под дымовую трубу, монтируют вентилируемый фасад и систему дымоудаления, прокладывают инженерные сети. После модернизации дополнительная потребность в газе увеличится: с августа этого года — на 13,72 тыс. м³/ч., к 2028 году — ещё на 13,72 тыс. м³/ч.

В завершение встречи Глава региона поблагодарил Виталия Маркелова и ПАО «Газпром» за плодотворное сотрудничество и поддержку инициатив Вологодской области, а также выразил надежду на успешную реализацию всех мероприятий в рамках утверждённого Плана-графика синхронизации.