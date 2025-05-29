В рамках губернаторского проекта "Сельский ФАП" на Вологодчине появляются новые пункты медобслуживания

В Устюженском округе Вологодчины начались подготовительные работы перед установкой нового фельдшерско-акушерского пункта. Новый фельдшерско-акушерский пункт в Устюженском муниципалитете появится благодаря проекту Губернатора Вологодской области «Сельский ФАП», который входит в программу «Стратегия 2.0».

«Идет подготовка к установке ФАПа в одной из деревень Устюженского муниципального округа: напомню, что в этом году мы здесь устанавливаем Веницкий фельдшерско-акушерский пункт. Уже устроили площадку под возведение модуля, приступили к возведению свай и определили подрядчика, который потом благоустроит территорию. Все поставки конструкций ожидаем до конца июня. Планируем, что после монтажа, оснащения и процедуры лицензирования новые ФАПы заработают для пациентов отдаленных территорий уже к осени», – сказал Георгий Филимонов.

Всего в 2025 году на Вологодчине появятся 18 новых ФАПов, модульные конструкции которых пополнят арсенал 17 центральных районных и городских больниц: Бабаевской, Белозерской, Вашкинской, Великоустюгской, Вожегодской, Вологодской, Вытегорской, Кичменгско-Городецкой, Никольской, Нюксенской, Сямженской, Тарногской, Тотемской, Усть-Кубинской, Устюженской, Шекснинской и Череповецкой.

Помимо Веницкого фельшерско-акушерского пункта, на территории региона будут установлены Тимошкинский, Нижнемондомский, Первомайский, Марденгский, Сямбовский, Севастьяновский, Янешевский, Еловинский, Нигинский, Левашский, Двиницкий, Лохотский, два Никольских, Еремеевский, Сурковский и Чаевский ФАПы.

Еще 12 фельдшерско-акушерских пунктов в девяти муниципалитетах Вологодчины будут капитально отремонтированы по проекту Губернатора «Капитальный ремонт объектов здравоохранения». В области также продолжается обновление медицинских объектов по новому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который инициировал Президент.

Всего до 2028 года в Вологодской области планируют капитально отремонтировать 115 фельдшерско-акушерских пунктов и установить столько же новых модульных конструкций. Только по итогам прошлого года по Губернаторскому проекту «Сельский ФАП» в регионе установили 16 ФАПов и 20 отремонтировали – они успешно работают и принимают пациентов.