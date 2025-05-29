Жительница Екатеринбурга пожаловалась Бастрыкину на плохое оказание медпомощи ее отцу

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу жительницы Екатеринбурга. Он потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи.

Как сообщает информационный центр СК России, в социальной сети размещено видеообращение к Бастрыкину от жительницы столицы Урала. Она утверждает, что в мае этого года ее отец, страдающий заболеванием, был госпитализирован с жалобами на здоровье. Сообщается, что 10 дней мужчина был на стационарном лечении, но надлежащая терапия ему не проводилась, что привело к ухудшению состояния. Отмечается, что сейчас пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования. Также он поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава СКР запрашивал доклад по делу о смерти женщины в частной клинике Екатеринбурга.