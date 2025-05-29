В РАН могут упразднить институт членов-корреспондентов

28 мая состоялось общее собрание Российской академии наук (РАН). На нём озвучена идея упразднить институт членов-корреспондентов.

"Сегодня мы почтили память многих академиков, в том числе и членов-корреспондентов, многие из которых тоже заслуживали быть академиками, но так ими и не стали. Наш президент Владимир Путин предложил как-то исключить категорию членов-корреспондентов и перейти к одной, академикам", - приводит "МК" слова члена-корреспондента РАН, профессора Василия Абонеева, который сообщил, что был бы рад такому решению.

После заседания инициативу прокомментировал руководитель РАН Геннадий Красников.

"Этот вопрос – перейти к одноступенчатой системе и сделать так, чтобы все стали академиками, – периодически возникает. Мы периодически обсуждаем это, но у нас есть демократическая процедура. Есть Уставная комиссия при Президиуме РАН, которую возглавляет вице-президент Николай Макаров", – сказал Красников.