В России стали больше бронировать зарубежный отдых

Россияне стали чаще бронировать международные путешествия. Количество забронированных организованных туров на лето выросло на 16-26% год к году.

Основным драйвером спроса у всех опрошенных "Ъ" участников рынка выступили зарубежные направления. Представитель "Интуриста" Дарья Домостроева связывает позитивный тренд на международных направлениях с укреплением рубля, расширением авиасообщения и либерализацией правил въезда. Безвизовый режим за последний год начал действовать с Оманом, Иорданией, Шри-Ланкой, стоимость виз в Саудовскую Аравию снизилась.

Ранее стало известно, что Россия намерена усиливать свое присутствие на острове Шпицберген, где с 1931 г. работает трест "Арктикуголь". Предполагается, что за ближайшие пять лет на острове будет реализована программа развития с диверсификацией экономической деятельности – с туризмом и обслуживанием судов, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Шпицберген является самой северной частью Норвегии. Особый статус архипелага позволяет России (и другим государствам-участникам Парижской конференции 1920 г.) вести здесь хозяйственную деятельность. На острове Западный Шпицберген есть российский шахтерский поселок Баренцбург, а также поселок Пирамида. Российское население не превышает 1 тыс. человек.