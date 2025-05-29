Суд отправил под арест обвиняемого в убийстве уральского боксера

Суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве боксера из уральского города Серов. Задержанный отправлен под арест.

По версии следствия, 25 мая этого года уралец на улице ударил своего знакомого боксера ножом в грудь. В результате спортсмен скончался. Это преступление вызвало резонанс в Серове. Предполагаемый убийца был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сам обвиняемый не возражал против избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Серовский районный суд отправил его под арест на два месяца – до 26 июля 2025 года.

Напомним, недавно был вынесен новый приговор по делу об убийстве боксера в клубе "Джой" в Каменске-Уральском.