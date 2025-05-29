СК возбудит дело по факту угроз украинских радикалов в адрес Мединского

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз со стороны украинских радикалов в адрес главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, появилась информация о том, что семье советника президента РФ Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов.

"Будут приняты меры по установлению причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - заявили в СК.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что семье Мединского поступают угрозы. Злоумышленники утверждают, что знают местонахождение детей чиновника и у них "много начиненных самокатов". Телеведущий в своем Telegram-канале объяснил, что таким образом они намекают на совершение теракта с использованием этого транспорта.

По словам Соловьева, Мединский спрашивал об этом министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют.