29 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

У выпускников крадут все данные на "Госуслугах", предлагая купить ответы к ЕГЭ - сенатор

Мошенники под видом продажи ответов на ЕГЭ крадут персональные данные у выпускников, заявил сенатор от Амурской области Артем Шейкин.
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По его словам, схема работает так. В соцсетях создаются группы, где продают уже готовые и якобы правильные ответы на ЕГЭ. Цены от двух тысяч до десятков тысяч рублей, в зависимости от сложности и важности предмета, и многие на это покупаются. Хотя сами по себе такие предложения, независимо от того, правильные ответы или нет, - это уже мошенничество. А доступ к "ответам" - только через "Госуслуги". Выпускникам отправляют поддельную форму авторизации, где нужно ввести логин, пароль и код из смс-сообщения. Так злоумышленники получают контроль над аккаунтом, рассказал он изданию "Амур.инфо".

Роспотребнадзор утверждает, что утечка заданий, которые будут на ЕГЭ, невозможна, так как используется надежная их защита. Даже организаторы могут увидеть задания только перед самым началом ЕГЭ. А за распространение заданий можно получить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до шести лет.

Однако это не останавливает. Сейчас в интернете активно продаются "ответы" к ЕГЭ по русскому языку, который пройдет 30 мая. Накануне сообщалось, что Роскомнадзор с начала 2025 года удалил уже 60 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ.

При этом член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев говорит, что списать ЕГЭ несложно, так как задания сливаются в интернет. На Дальнем Востоке ЕГЭ проходит намного раньше, после чего они и выкладываются, а в западных регионах страны они такие же самые.

Теги: ЕГЭ, госуслуги, персональные данные, выпускники


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