Два человека погибли при взрыве возле жилого дома в Ставрополе

Взрыв произошел возле жилого дома в Ставрополе, погибли двое мужчин. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

Инцидент случился на улице Чехова 85/19. "В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы", - написал мэр в Telegram-канале.

Он добавил, что видимых внешних повреждений жилого дома нет. Пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей.

Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что неизвестный взорвал гранату во дворе дома. Жертвами стали двое мужчин, которые сидели на лавочке и распивали алкогольные напитки.

Напомним, 21 мая в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв бытового газа. Пострадали три человека. В результате взрыва повреждены несколько квартир, а также припаркованные возле дома автомобили.