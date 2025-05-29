Главный тренер "Ахмата" ушел в отставку после поражения в стыковом матче с "Уралом"

Главный тренер грозненского ФК "Ахмат" Сергей Ташуев подал в отставку. Это произошло сразу после поражения его команды в первом стыковом матче с екатеринбургским "Уралом" за право выступать в РПЛ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ахмата", готовить команду к ответному поединку будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко. В чеченском клубе поблагодарили Ташуева за работу и пожелали ему удачи.

Первый стыковой матч между "Уралом" и "Ахматом" состоялся накануне в Екатеринбурге. Хозяева поля одержали волевую победу со счетом 2:1. На гол Георгия Мелкадзе со штрафного дублем ответил Мартин Секулич.

Ответная игра состоится 31 мая в Грозном. Победитель противостояния будет в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге, а проигравший окажется в Первой лиге.